رياضة | مانشستر يونايتد يقترب من ثلاثي الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يقترب من ثلاثي الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع الثنائي السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي والسلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير يفكر في ضم الثنائي كوليبالي وسكرينيار في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويفكر اليونايتد كذلك في ضم اللاعب الإنجليزي أرون وان بيساكا مدافع كريستال بالاس الإنجليزي وضم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني.

وقرر سولشاير بعد نهاية الموسم الجاري، التركيز على تعزيز الصفوف الدفاعية لليونايتد للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

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ريال مدريد يرصد 40 مليون إسترليني للتعاقد مع خليفة "سولاري"

قالت تقارير صحفية، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي خائف من احتمالية رحيل مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة THE SUN الإنجليزية أن ريال مدريد على استعداد لدفع فوق الـ40 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بوتشيتينيو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتولي المهمة الفنية للفريق خلفا لـ"سولاري" المدير الفني الحالي للفريق.

وعلى الرغم من توقيع بوتشيتينيو عقدًا يسمح له بتدريب توتنهام حتى صيف عام 2023، لكن المدرب الأرجنتيني لن يُمانع الرحيل وتدريب نادي ريال مدريد خلال صيف 2019.

رُشح بوتشيتينيو لتدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن العمل الجيد والذي يقوم به المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، يجعل بوتشيتينيو بعيدًا عن مان يونايتد.