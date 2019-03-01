رياضة | قمة نارية بين الأهلي والزمالك في دوري اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة نارية بين الأهلي والزمالك في دوري اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال»بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة أمام نظيره فريق الزمالك ، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويسعى الجهاز الفني الى الفوز بها لمواصلة العروض القوية التي يحققها في البطولة.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الجزيرة، أمس الخميس بنتيجة 32-24 ، ضمن منافسات الدوري.