رياضة | "لهيطة" يسلم تقرير رحلة النيجر إلى أجيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لهيطة" يسلم تقرير رحلة النيجر إلى أجيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم من نيامى عاصمة النيجر، بعد زيارة سريعة استغرقت 48 ساعة لوضع الترتيبات اللازمة لرحلة البعثة إلى هناك لأداء آخر مباريات تصفيات الأمم الأفريقية.

وتفقد مدير المنتخب الوطني، ملعب المباراة وأماكن التدريب المخصصة للفريق، واطمأن على كافة الاستعدادات.

ومن المقرر أن يقدم لهيطة، تقريرًا شاملًا للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، لإطلاعه على أخر الاستعدادات هناك.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة النيجر، على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالقاهرة منتصف العام الجاري.