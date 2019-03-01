في الأهلي.. الحاوي يتدرب بالكرة وتأهيل عاشور ونجيب

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تحرير:أحمد شحاتة ٠١ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص
بدأ وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، في تدريبات الكرة، وذلك على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الجمعة، الذي أقيم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وأدى سليمان تدريبا بدنيا تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مدرب الأحمال ثم تدريبا جزئيا بالكرة، حيث يعاني سليمان من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة والتي تعرض لها في مباراة الأهلي أمام شبيبة الساورة بالجزائر في يناير الماضي، وقطع سليمان شوطا كبيرا من تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي وضعه الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، واقترب من المشاركة في التدريبات الجماعية.
كما واصل الثنائي حسام عاشور ومحمد نجيب لاعبا الفريق، أداء التدريبات التأهيلية على هامش المران، حيث يؤدي الثنائي برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة، حيث يعاني عاشور من شد في منشأ العضلة الأمامية تعرض له خلال مباراة الأهلي أمام حرس الحدود، فيما يخوض نجيب تدريبات تأهيلية بعد خضوعه لعملية في غضروف الركبة
واقترب حسام عاشور ومحمد نجيب من الانتظام في التدريبات الجماعية بعدما قطعا شوطا كبيرا في تنفيذ البرنامج الذي وضعه خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.
ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الممتاز، ويتقاسم المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 48 نقطة، مع بيراميدز، وبفارق أربع نقاط عن الزمالك المتصدر، أما بتروجت فيقع في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.
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