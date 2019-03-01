انت الان تتابع جلسة ثلاثية بين لاسارتي وإليخاندرو وطارق سليمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد شحاتة ٠١ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

عقد الأورجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة خاصة مع إليخاندرو مخططط أحمال الفريق الأحمر، وطارق سليمان مدرب حراس المرمى، قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الجمعة، على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وحرص لاسارتي خلال هذه الجلسة مع إليخاندرو وسليمان على الاطمئنان على البرنامج البدني لحراس مرمى الفريق، وحالاتهم بعد الإصابة التي لحقت بشريف إكرامي في مران الفريق أمس الخميس، وكشف مصدر بالجهاز الطبي أن نتيجة الأشعة أظهرت إصابة الحارس الدولي بتمزق في السمانة، وسيغيب لمدة 6 أسابيع، ليتأكد غيابه رسميًا عن مواجهة الأهلي مع بتروجت.

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كما حرص مارتن سارتي، على عقد محاضرة مع لاعبي الفريق الأحمر، قبل انطلاق المران، وطلب لاسارتي من لاعبيه خلال محاضرة اليوم ضرورة التركيز في المباراة المقبلة أمام بتروجت، وعدم الاستهانة بالخصم لمواصلة تحقيق الانتصارات في بطولة الدوري. وتغيب الثنائي شريف إكرامي وعمرو السولية لاعبا الفريق، عن المران، حيث