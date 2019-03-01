اخبار الرياضه

جلسة ثلاثية بين لاسارتي وإليخاندرو وطارق سليمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع جلسة ثلاثية بين لاسارتي وإليخاندرو وطارق سليمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد شحاتة ٠١ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

عقد الأورجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة خاصة مع إليخاندرو مخططط أحمال الفريق الأحمر، وطارق سليمان مدرب حراس المرمى، قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الجمعة، على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وحرص لاسارتي خلال هذه الجلسة مع إليخاندرو وسليمان على الاطمئنان على البرنامج البدني لحراس مرمى الفريق، وحالاتهم بعد الإصابة التي لحقت بشريف إكرامي في مران الفريق أمس الخميس، وكشف مصدر بالجهاز الطبي أن نتيجة الأشعة أظهرت إصابة الحارس الدولي بتمزق في السمانة، وسيغيب لمدة 6 أسابيع، ليتأكد غيابه رسميًا عن مواجهة الأهلي مع بتروجت.

Advertisements

كما حرص مارتن سارتي، على عقد محاضرة مع لاعبي الفريق الأحمر، قبل انطلاق المران، وطلب لاسارتي من لاعبيه خلال محاضرة اليوم ضرورة التركيز في المباراة المقبلة أمام بتروجت، وعدم الاستهانة بالخصم لمواصلة تحقيق الانتصارات في بطولة الدوري. وتغيب الثنائي شريف إكرامي وعمرو السولية لاعبا الفريق، عن المران، حيث

كما حرص مارتن سارتي، على عقد محاضرة مع لاعبي الفريق الأحمر، قبل انطلاق المران، وطلب لاسارتي من لاعبيه خلال محاضرة اليوم ضرورة التركيز في المباراة المقبلة أمام بتروجت، وعدم الاستهانة بالخصم لمواصلة تحقيق الانتصارات في بطولة الدوري.

وتغيب الثنائي شريف إكرامي وعمرو السولية لاعبا الفريق، عن المران، حيث يعاني السولية من آلام في العضلة الأمامية، فيما تعرض إكرامي للإصابة من مزق في عضلة السمانة ليتأكد غيابه عن الفريق لمدة 6 أسابيع.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الممتاز، ويتقاسم المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 48 نقطة، مع بيراميدز، وبفارق أربع نقاط عن الزمالك المتصدر، أما بتروجت فيقع في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جلسة ثلاثية بين لاسارتي وإليخاندرو وطارق سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا