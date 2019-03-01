شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يغيب عن مران الأهلي الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

غاب عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة؛ بسبب الإصابة في العضلة الأمامية.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة بتروجت المقرر لها مساء الاثنين المقبل في إطار منافسات الجولة الـ 26 من منافسات الدوري الممتاز والمحدد إقامتها على استاد بتروسبورت.