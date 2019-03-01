موعد مباراة الزوراء وذوب آهن اصفهان في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يستهل فريق الزوراء العراقي مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا 2019 مساء يوم الاثنين وذلك حين يواجه فريق ذوب آهن اصفهان الإيرانين في المباراة التي ستقام عى ملعب ستاد فولاد شهر بمدينة أصفهان الإيرانيةن وذلك لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا.

الزوراء العراقي العائد من جديد للظهور ببطولة دوري أبطال آسيا سيكون هذه المرة في المجموعة الأولى، حيث أوقعته قرعة دوري المجموعات برفقة أندية النصر السعودي، والوصل الإماراتي بجانب ذوب آهن اصفهان الإيراني، لتكون مهمة النوارس العراقية ليست بالسهلة على الإطلاق في العبور لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا.

على الجانب الآخر فإن فريق ذوب آهن اصفهان الإيراني يسعى لبلوغ دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا، الفريق الإيراني تمكن من بلوغ دور الستة عشر من النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال آسيا، إلا أنه خرج على يد مواطنه فريق استقلال طهران، ليودع الفريق الإيراني البطولة.

موعد لعبة الزوراء وذوب آهن اصفهان

ومن المقرر أن تقام لعبة الزوراء وذوب آهن اصفهان الإيراني مساء يوم الاثنين في الجولة الأولى من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد.

القنوات الناقلة لمباراة الزوراء وذوب آهن اصفهان

وسيكون المعلق حسن العيدروس معلقاً على أحداث لعبة الزوراء العراقي وذوب آهن اصفهان الإيراني مساء الاثنين من خلال قناة bein SPORTS HD2.