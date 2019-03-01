كاف يوضح.. كيف ستشارك الأندية المصرية في بطولاته رغم عدم انتهاء المسابقات؟

مصراوي - كتب - هادي المدني:

أوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كيف سيتم التعامل مع الموقف الذي تعيشه كرة القدم المصرية حاليًا، حيث لن يتم حسم اسم الأندية المشاركة في دوري الأبطال والكونفيدرالية في الموعد المطلوب لإرسال أسماء الأندية.

تعقد موقف البطولات المصرية بعدما قرر الأمن تأجيل مباريات بطولة الكأس، ثم أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن البطولة قد تُستكمل عقب نهاية أمم إفريقيا في يوليو المقبل.

عدم حسم المسابقات، يجعل الأزمة الأكبر التي تواجه الأندية المصرية هو تحديد المشاركين في بطولتي...