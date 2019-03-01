الدوري الإنجليزي: السيتي يحاول اقتناص الصدارة من ليفربول

وسط حالة الصراع المحتدم بينهما على صدارة جدول الدوري الإنجليزي، يتطلع مانشستر سيتي إلى زيادة الضغط على ليفربول من خلال انتزاع الصدارة منه لمدة 24 ساعة على الأقل.

يحل مانشستر سيتي ضيفاً على بورنموث غداً السبت، في الجولة 29 من المسابقة، والتي تختتم في اليوم التالي بلقاء الديربي بين إيفرتون وليفربول.

وعلى مدار الجولات 10 المتبقية من المسابقة هذا الموسم، قد يتبادل ليفربول ومانشستر سيتي التربع على الصدارة من أسبوع لآخر.

ويتطلع ليفربول إلى استعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ 1990، ولكن نجاح مانشستر سيتي بقيادة الإسباني ببيب غوارديولا في انتزاع الصدارة قد يضاعف من الضغوط الواقعة على ليفربول ومديره الفني الألماني يورغن كلوب.

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وتغلب مانشستر سيتي على وست هام 1-0، فيما اكتسح ليفربول فريق واتفورد 5-0 في نفس اليوم.

وافتقد مانشستر سيتي في مباراة وست هام لجهود لاعب خط وسطه فيرناندينيو للإصابة، مما أفقد الفريق الإنسيابية في الأداء، ولكن دي بروين أوضح أن النتيجة هي الشيء المهم.

وبعيداً عن الصراع الدائر بين ليفربول ومانشستر سيتي على الصدارة، يشتعل الصراع بين أربعة فرق على المركزين الثالث والرابع المؤهلين أيضاً لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يحتل توتنهام المركز الثالث بفارق 7 نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز 6، وتتبقى لتشيلسي مباراة مؤجلة.