مدرب فالنسيا: التأهل لنهائي الكأس من أسعد اللحظات بحياتي

أكد مدرب فالنسيا، مارسيلينو غارسيا تورال، عقب تأهل فريقه لنهائي كأس ملك إسبانيا على حساب ريال بيتيس، أن هذا الانتصار يمثل واحداً من أسعد اللحظات التي عاشها كمدير فني”.

قال مارسيلينو: “هذا الانتصار دفعة كبيرة”، مبرزاً أنه كان يتطلع لهذه اللحظة عقب خوضه نصف النهائي 5 مرات كمدرب دون أن يتمكن من الوصول للنهائي”.

وأضاف: “أوجه الشكر للاعبين عقب هذه اللحظات الصعبة لأنهم وثقوا في الجهاز الفني”.

وحذر مارسيلينو: “الآن علينا أن نفوز على بلباو في “الليغا”، من أجل البقاء في أعلى مراكز ممكنة والتقدم للتأهل للدوري الأوروبي، نحن وبرشلونة الوحيدان اللذان ينافسان في ثلاث بطولات”.

وواصل مدرب فالنسيا: “لا يمكننا الاعتقاد أن الأمر انتهى بتأهلنا للنهائي، ما حققناه أمر رائع لكننا نادي متطلب واللاعبون طموحون”.