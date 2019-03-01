مدافع ليفربول يرشح زميله فان ديك لجائزة لاعب العام

قال مدافع ليفربول، أندي روبرتسون، إن زميله فيرجيل فان ديك يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا العام، عقب أدائه الرائع مع الفريق طوال الموسم.

وفان ديك أحد المرشحين لنيل الجائزة إلى جوار ثلاثي مانشستر سيتي المؤلف من سيرجيو أغويرو، ورحيم سترلينغ، وديفيد سيلفا، ومهاجم ليفربول محمد صلاح الفائز بالجائزة العام الماضي.

وأصبح المدافع الهولندي، القادم من ساوثامبتون في يناير (كانون الثاني) 2018، مقابل نحو 75 مليون جنيه إسترليني (99.43 مليون دولار)، العمود الفقري لدفاع ليفربول الذي حافظ على شباك فريقه دون أن تهتز خلال 16 مباراة هذا الموسم.

وقال روبرتسون لوسائل إعلام بريطانية: “لو انتهى الموسم الليلة سأمنحه الجائزة شخصياً”.

وأضاف: “دائماً ما يحصل المهاجمون على الجائزة لأنهم يحرزون الأهداف ويخطفون الأضواء، لكن هذا الموسم فيرجيل يؤدي بشكل رائع ويحصل على الإشادة التي يستحقها، يؤدي باتساق تام، وبعد العروض التي يقدمها لا يوجد أي سبب يمنعه من الفوز بالجائزة”.