نيمار: لست المسؤول عن إخفاق البرازيل في المونديال

اعتبر مهاجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، أنه تحمل قدراً مبالغاً فيه من الذنب عن ضعف أداء منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، عقب سقوط “السيليساو” (1-2) أمام بلجيكا في ربع النهائي.

قال نيمار في مقابلة مع برنامج “Esporte Espectacular” ستذاع الأحد المقبل: “أعتقد أنه تم تحميلي قدراً مبالغاً فيه من الذنب، لكنني كنت أعلم أن هذا سيحدث ولطالما كان الأمر كذلك طوال مسيرتي، أليس كذلك؟”.

وتابع مهاجم برشلونة سابقاً: “أعلم أنه حين تخسر البرازيل، فإن الثقل الأكبر يقع فوق رأسي، المغالاة في الانتقادات طالت أيضاً وبنفس القدر لاعب الوسط فرناندينيو الذي سجل هدفاً بالخطأ في مرماه في مواجهة بلجيكا”.

وأوضح نيمار الذي يتعافى في منزله بباريس من تجدد إصابته في مشط القدم اليمنى، وكان فرناندينيو لاعباً آخر تعرض للوم مثلي، لا أفهم هذا الأمر”.

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كما أبرز اللاعب البرازيلي أنه عقب الانتقادات الشديدة التي تعرض لها بسبب اتهامه بالمغالاة في احتساب الأخطاء وتصنع السقوط، قرر التوقف لتحليل كل شيء.

وأوضح: “بدأت أشاهد كل هذه اللقطات في المونديال وقلت لنفسي هل أنا حقاً اصطنع الأمر؟”.

وبسبب الإصابة، سيغيب نيمار عن منتخب البرازيل في وديتين أمام بنما وجمهورية التشيك، لكن مدرب السيليساو تيتي لم يستبعده من المشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي ستستضيفها البلاد في يونيو (حزيران) المقبل، معرباً عن ثقته في أنه سيلحق بالبطولة وسيكون في حالة أفضل منها في مونديال روسيا 2018.