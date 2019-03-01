مران الأهلي.. سليمان يتدرب بالكرة.. وغياب ثنائي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

واصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة بتروجيت التي يسعى فيها الفريق لمواصلة الانتصارات في الدوري بعد الفوز مؤخرًا على الجونة 2-1.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت يوم الإثنين المقبل في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الممتاز.

وغاب عمرو السولية عن التدريبات الجماعية بسبب الإصابة في العضلة الأمامية، مكتفيًا بخوض تدريبات خفيفة في الجيم وفقا لبرنامجه التأهيلي للشفاء من الإصابة.

وعقد خالد محمود طبيب الأهلي جلسة خاصة مع عمرو جمال مهاجم الفريق للاطمئنان على برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

وأدى اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم على هامش المران، حيث يسير اللاعب بشكل جيد في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

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وغاب الحارس شريف إكرامي عن المران لمعاناته من إصابة بتمزق في عضلة السمانة تعرض لها خلال مران الخميس، وسيغيب على إثرها من أربعة إلى ستة أسابيع.

وخاض وليد سليمان تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية في إطار برنامج اللاعب التأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وقطع سليمان خطوات جيدة في مشواره التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته والتي تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة الجزائري بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وواصل كل من حسام عاشور ومحمد نجيب تنفيذ برنامجهما التأهيلي، حيث يعاني عاشور من الإصابة في منشأ العضلة الأمامية، في حين يعاني نجيب من الإصابة في ركبته.

وخاض الثنائي تدريبات تأهيلية في الجيم وأعقبها تدريبات الجري حول الملعب بجانب خضوعهما لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 48 نقطة من 21 مباراة بعد تحقيق ثمانية انتصارات متتالية، فيما يأتي بتروجيت في المركز الـ12 بجدول الترتيب وفي جعبته 25 نقطة من 25 لقاء.