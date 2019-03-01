اشرف صبحى يستعرض إنجازات الشباب والرياضة

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الشباب هم الهدف الرئيسى للوزارة، وهم الإنجاز الحقيقى، لافتا إلى أنه تم دراسة حاجة الشباب، والاستفادة من خبرة المتواجدين من الأساتذة فى كافة القطاع من أجل دراسة كافة المتطلبات، وجعل الميزانية تجمع جميع المتطلبات، والاندماج مع مؤسسات الدولة من البيت المصرى مرورا بالمدرسة إلى الجامعات.
وأكد الوزير أنه شارك قرابة ٥ ملايين شاب فى مصر عن طريق ٢٨١ مشروعا قامت بها الوزارة فى شتى المجالات.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفى الخاص بعرض إنجازات الوزارة والمنعقد حاليا بالمركز الأوليمبى بالمعادى،
وعن جائزة شباب الصحفيين أكد الوزير أنه من حق كافة الشباب فى أى قطاع أن يتنافسوا تحت مظلة الشباب والرياضة ودعمهم والتواصل معهم، لأنهم فى النهاية سيكونون صانعى الرأى فى المستقبل.
وكشف وزير الشباب والرياضة أن الأنشطة الشبابية التى تم تنفيذها فى الفترة من يوليو
وأوضح الدكتور أشرف صبحى أنه خلال النصف الثانى من عام 2018 قد تم إنشاء وتطوير 14 ناديا رياضيا و6 ستادات رياضية و25 حمام سباحة بتكلفة نحو 25 مليون جنيه، فضلاً عن تطوير عدد 13 مركز شباب بالقرى الأكثر احتياجا بتكلفة نحو 14 مليون جنيه، والانتهاء من إنشاء 2 حمام سباحة داخل مراكز الشباب، وتطوير ورفع كفاءة 135 ملعباً قانونياً وتطوير المدينة الشبابية بالغردقة.
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