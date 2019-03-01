تعرف علي موعد مباراة الهلال والفيصلي بالدوري السعودي.. والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم الجمعة مباريات الجولة 22 بدوري كأس الامير محمد بن سلمان، حيث يستضيف فريق الهلال نظيره الفيصلي علي ملعب ستاد جامعة الملك سعود في مواجهة مثيرة .
موعد مباراة الهلال والفيصلي بالدوري السعودي
تنطلق مباراة الهلال والفيصلي بالدوري السعودي في الخامسة وخمسة وثلاثون دقيقة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السادسة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، و السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت مدينة ابوظبي .
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي بالدوري السعودي
تنقل مباراة الهلال والفيصلي بالدوري السعودة عبر قناة ksa sports بصوت المعلق بلال علام .
يدخل فريق الهلال المباراة بقيادة زوران ماميتش بهدف تحقيق النقاط الثلاث مستغلاً عاملي الارض والجمهور لتوسيع الفارق مع النصر في صدارة جدول الترتيب بعد فوز الاخير مساء امس علي الشباب .
ويعتمد المدير الفني للهلال علي كتيبة من النجوم في
علي الجانب الاخر يأمل الفيصلي في العودة بنتيجة ايجابية والخروج متعادلاً علي اقل تقدير خاصة وان الفريق قد ضمن مكانه في المنطقة الدافئة بعيدا عن صراع المقدمة، وبعيداً عن شبح الهبوط للدرجة الثانية .
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