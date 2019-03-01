تعرف على موعد مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي .. والقنوات الناقلة

تتوجه أنظار عشاق الكرة العربية مساء اليوم إلي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" لمتابعة ديربي جدة بين فريقي الاتحاد والأهلي في المواجهة النارية التي تجمعهما لحساب الجولة 22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

موعد مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي

تنطلق مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي

تنقل مباراة اتحاد جدة وأهلي جدة عبر قناة ksa sport بصوت

المعلقين فهد العتيبي وسمير المعيرفي.

موقف الفريقين

يدخل الاتحاد اللقاء في موقف لا يحسد عليه حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب المسابقة، ويسعي الفريق الاتحاد بقيادة الكرواتي بيليتش المدير الفني لتحقيق فوز معنوي يمنح الاتحاد فرصة لالتقاط الأنفاس وتحسين مركز بالبطولة.

علي الجانب الآخر يدخل الأهلي المباراة في المركز الخامس ورصيد 36 نقطة، حيث يسعي الفريق لمواصلة صحوته منذ تولي خورخي فوساتي المدير الفني الاورجوياني مهمة تدريب الفريق بعد أن

نجح في التأهل لنصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

ويسعي الأهلي لتحقيق نقاط المباراة الثلاثة مستغلا الحالة السيئة لفريق الاتحاد في الأشهر الأخيرة لاقتناص المركز الرابع من فريق التعاون والاستمرار في مطاردة الشباب صاحب المركز الثالث، في ظل انحصار المنافسة علي لقب الدوري بين الهلال والنصر.

Advertisements

التشكيل المتوقع لفريقي الاتحاد والأهلي

الاتحاد :

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، زياد الصحفي، مروان دا كوستا، منصور الحربي.

خط الوسط: كريم الأحمدي، جمال باجندوح، عبد العزيز البيشي، جاري رودريجيز.

خط الهجوم: ألكسندر بريِجوفيتش ، فهد المولد

الأهلي :

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعيد المولد ، باولو دياز، عبد الباسط هندي، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نوح الموسى، حسين المقهوي ، نيكولاي ستانسيو، سلمان المؤشر.

خط الهجوم: دجانيني، عمر السومة.