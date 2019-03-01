اليوم.. بعثة الزمالك تطير إلى أنجولا استعدادًا لموقعة بترواتليتكو

تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى أنجولا اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة بترو أتليتكو في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويؤدي الفريق الأبيض تدريبه الأخير في القاهرة صباح اليوم على ملعب النادي،

قبل أن يبدأ رحلته عصراً إلى العاصمة لواندا استعدادًا لمواجهة بطل أنجولا.

وتقام المباراة بعد غداً الأحد 3 مارس، على ملعب 11 نوفمبر. وكانت المباراة الماضية بين الفريقين

في الجولة الثالثة، التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، انتهت بالتعادل 1/1، ليستمر الزمالك في تذيل مجموعته بعد مرور ثلاثة جولات، تعادل خلالهم في مباراتين، وخسر واحدة. ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في المباراة المرتقبة، للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.