يرى تيتو جارسيا، المدرب المساعد بالجهاز الفنى للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفنى ليس مطالبًا بتفسير أسباب استبعاد أو ضم أى لاعب، مؤكدًا أنه يرغب فى تجربة اللاعبين الجدد.
وقال جارسيا: «نرغب فى مشاهدة بعض اللاعبين المنضمين لأول مرة لمنتخب مصر خلال التدريبات، بعض الأسماء لعبتمباريات مع المنتخب الأوليمبى ومباريات قارية مع أنديتهم، لذلك أردنا تجربتهم فى مباراتين كبيرتين أمام النيجر ونيجيريا، ولم نحسم حتى الآن الأسماء التى ستشارك فى المباراتين».
وأوضح جارسيا: «لسنا مطالبين بتبرير عدم اختيارنا لبعض اللاعبين،
وأتم المدرب المساعد بجهاز المنتخب تصريحاته بالحديث عن أزمة محمود كهربا لاعب الزمالك قائلا: «شخص ما أخبرنا أن هناك أزمة بين اللاعب وبين الجماهير، ولا أستطيع الحديث عن الأمر لأننى لا أعلم تفاصيله».
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب منتخب مصر: لسنا مطالبين بتبرير اختياراتنا.. ونسعى لتجربة عناصر جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.