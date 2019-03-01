مدرب منتخب مصر: لسنا مطالبين بتبرير اختياراتنا.. ونسعى لتجربة عناصر جديدة

يرى تيتو جارسيا، المدرب المساعد بالجهاز الفنى للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفنى ليس مطالبًا بتفسير أسباب استبعاد أو ضم أى لاعب، مؤكدًا أنه يرغب فى تجربة اللاعبين الجدد.

وقال جارسيا: «نرغب فى مشاهدة بعض اللاعبين المنضمين لأول مرة لمنتخب مصر خلال التدريبات، بعض الأسماء لعبت

مباريات مع المنتخب الأوليمبى ومباريات قارية مع أنديتهم، لذلك أردنا تجربتهم فى مباراتين كبيرتين أمام النيجر ونيجيريا، ولم نحسم حتى الآن الأسماء التى ستشارك فى المباراتين».

وأوضح جارسيا: «لسنا مطالبين بتبرير عدم اختيارنا لبعض اللاعبين،

إنه قرار جهاز فنى، خاصةً أننا بهذا الشكل سنتحدث عن جميع لاعبى الدورى المصرى، كل لاعب له أسبابه المختلفة لذلك لن نفسر جميع الأمور».

وأتم المدرب المساعد بجهاز المنتخب تصريحاته بالحديث عن أزمة محمود كهربا لاعب الزمالك قائلا: «شخص ما أخبرنا أن هناك أزمة بين اللاعب وبين الجماهير، ولا أستطيع الحديث عن الأمر لأننى لا أعلم تفاصيله».