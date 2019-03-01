تدريبات شاقة للمصري البورسعيدي استعدادًا للقاء طلائع الجيش

واصل النادى المصرى بقيادة مديره الفنى إيهاب جلال تدريباته قبل السفر للعين السخنة للدخول فى معسكر مغلق لمواجهة طلائع الجيش بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري والمقرر لها الرابعة عصر الأحد المقبل على ستاد الجيش بالسويس.

وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية التي شهدها بورسعيد إلا أن الفريق أدى تدريباته على ملعبه ورغم برودة الجو فقد جاءت التدريبات ساخنة واشتمل على الوحدات البدنية والفنية وتقسيمة مصغرة شهدت حماسا كبيرا من جميع اللاعبين، وخاض حراس المرمى تدريبا شاقا تحت إشراف مصطفى كمال.

وشارك المهاجم الفسطيني محمود وادي الذى خرج مصابا فى المباراة الأخيرة بشد خفيف في العضلة الخلفية فى التدريبات وظهر اللاعب بمستوى فني وبدني طيب إستحق تحية الجهاز الفني واللاعبين بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب سلامته تماماً وترشحه للإنضمام لقائمة الفريق ، كما إنتظم عبد الناصر محمد "دي ماريا" لاعب خط الوسط في تدريبات الفريق بعد غياب شهرين بسبب إصابة بخلع في مفصل الكتف الأيمن وقطع في كبسولة مفصل الكتف

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وشرخ إنضغاطي في رأس عظمة الذراع .

وخاض عمر كمال عبد الواحد تدريباً منفرداً تحت إشراف الجهاز الطبي الذى أكد أن الحالة العامة للاعب مطمئنة ويعاني من بعض الإجهاد في عضلات القدمين ولن يشارك فى المباراة القادمة.

ويغادر الفريق بورسعيد للدخول فى معسكر السخنة بمشاركة 22 لاعبا هم :

أحمد مسعود ومحمود السيد والحارس الناشئ محمد شحاته لحراسة المرمى ومعهم إسلام أبو سليمة ومحمد الصالح وأحمد شوشة ومحمود حمد وكريم العراقي ومصطفى سلامة "طيارة" وفريد شوقي وإيزي ايميكا وسعيدو سينبوري وعمرو موسى وإسلام عطية وإسلام عيسى وعبد الله بيكا ومحمد شطة وأحمد ياسر وحسين رجب ومحمود وادي والنيجيرين ايزيكال باسي وأوستين اموتو .