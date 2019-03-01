أولمبياكوس اليونانى يسعى لشراء كوكا بشكل نهائى

تسعى إدارة نادى أولمبياكوس اليونانى لشراء مهاجم الفريق المتألق أحمد حسن كوكا بعدما قدمه حتى الآن مع الفريق منذ انضمامه فى الصيف الماضى على سبيل الإعارة قادمًا من فريق سبورتينج براجا البرتغالى.
وأكدت تقارير يونانية أن إدارة اوليمبياكوس تسعى للقيام بذلك بطلب من مدرب الفريق بيدرو مارتينز والذىيرغب فى الحفاظ على اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى الموسم المقبل.
وأوضحت التقارير أن إعارة كوكا تتضمن خيار الشراء من ناديه البرتغالى براجا مقابل 4 ملايين يورو، والذى يراه النادى اليونانى مبلغا كبيرا جدًا، وستحاول إدارة النادى اليونانى
ويعيش كوكا فترة جيدة مع أولمبياكوس حيث سجل 9 أهداف مع الفريق اليونانى بجميع المسابقات، منها 7 أهداف بالدورى و2 بالدورى الأوروبى.
وشهدت مشاركة كوكا الأخيرة مع فريقه بالدورى تسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» أمام اوميلوس هراكليوس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين.
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