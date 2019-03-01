أثارت جاهزية رباعي هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النيجيرى جونيور أجاى وصلاح محسن والمغربى وليد أزارو ومروان محسن حيرة المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الذى تحدث مع جهازه المعاون حول تغيير طريقة اللعب أو إجراء تعديلات فى الخط الأمامي.
وأبدى لاسارتى تحفظه على أداء الثلاثى الهجومى فى الأهلى خاصة فىظل بطء رمضان صبحى وحسين الشحات الجناحين الهجوميين والاحتفاظ الزائد بالكرة وهو ما يجعل المدير الفنى يفكر بجدية فى عودة أجاى لمركز الجناح الهجومى والدفع بمروان محسن أو وليد أزارو كرأس حربة صريح.
وعلى صعيد متصل، أكد محمد يوسف المدرب العام للأهلى
وقال يوسف إن بتروجت فريق قوى ويحقق نتائج طيبة فى المباريات الأخيرة منذ تولى محمد عودة قيادة الفريق وهو ما يجعل الأهلى فى قمة التركيز لعبور هذه المواجهة وتحقيق الانتصار التاسع على التوالى بالدورى قبل التفرغ للمشوار الإفريقى بمواجهتى فيتا كلوب الكونغولى ثم شبيبة الساورة الجزائري.
كانت هذه تفاصيل خبر صراع مهاجمي الأهلي يثير حيرة لاسارتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.