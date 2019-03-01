صراع مهاجمي الأهلي يثير حيرة لاسارتي

أثارت جاهزية رباعي هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النيجيرى جونيور أجاى وصلاح محسن والمغربى وليد أزارو ومروان محسن حيرة المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الذى تحدث مع جهازه المعاون حول تغيير طريقة اللعب أو إجراء تعديلات فى الخط الأمامي.

وأبدى لاسارتى تحفظه على أداء الثلاثى الهجومى فى الأهلى خاصة فى

ظل بطء رمضان صبحى وحسين الشحات الجناحين الهجوميين والاحتفاظ الزائد بالكرة وهو ما يجعل المدير الفنى يفكر بجدية فى عودة أجاى لمركز الجناح الهجومى والدفع بمروان محسن أو وليد أزارو كرأس حربة صريح.

وعلى صعيد متصل، أكد محمد يوسف المدرب العام للأهلى

أن الفريق الأحمر جاهز لمواجهة بتروجت يوم الاثنين المقبل، خاصة بعد الحصول على قسط من الراحة بعد تأجيل لقاء بيراميدز فى الدورى والكأس.

وقال يوسف إن بتروجت فريق قوى ويحقق نتائج طيبة فى المباريات الأخيرة منذ تولى محمد عودة قيادة الفريق وهو ما يجعل الأهلى فى قمة التركيز لعبور هذه المواجهة وتحقيق الانتصار التاسع على التوالى بالدورى قبل التفرغ للمشوار الإفريقى بمواجهتى فيتا كلوب الكونغولى ثم شبيبة الساورة الجزائري.