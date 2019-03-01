رياضة | وكيل رمضان صبحي يفجر مفاجأة نارية بشأن استبعاده من المنتخب وصفقة الأهلي المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل رمضان صبحي يفجر مفاجأة نارية بشأن استبعاده من المنتخب وصفقة الأهلي المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي والمعار حاليا لصفوف النادي الأهلي.

وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية:" رمضان قد يواجه خطرًا فيما يخص مستقبله في الدوري الإنجليزي بسبب الاستبعاد من المنتخب، مشددًا أن هذا الاستبعاد غير فني.

وأكمل نادر شوقي بشأن مفاوضات الأهلي مع محمد عواد:" الأحمر لم يدخل في مفاوضات رسمية حتى الآن مع عواد".

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حرص الأوروجوياني مارتن سارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة مع لاعبي الفريق الأحمر، قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وطلب لاسارتي من لاعبيه خلال محاضرة اليوم ضرورة التركيز في المباراة المقبلة أمام بتروجت، وعدم الاستهانة بالخصم لمواصلة تحقيق الانتصارات في بطولة الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

إكرامي والسولية يغيبان عن تدريب الأهلي

تغيب الثنائي شريف إكرامي وعمرو السولية لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الأحمر اليوم الجمعة، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني السولية من ألام في العضلة الأمامية، فيما تعرض إكرامي للإصابة من مزق في عضلة السمانة ليتأكد غيابه عن الفريق لمدة 6 أسابيع.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.