رياضة | تدريبات قوية لحراس الأهلي في غياب شريف إكرامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات قوية لحراس الأهلي في غياب شريف إكرامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا قويا، على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الجمعة، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقاد طارق سليمان مدرب حراس المرمى تدريبات قوية للحراس الأربعة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان.

واطمئن الجهاز الفني في هذه التدريبات على جاهزية محمد الشناوي للمباراة المقبلة بعد تعافيه من إجهاد العضلة الضامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.