رياضة | طبيب الأهلي يطمئن على عمرو جمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يطمئن على عمرو جمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع عمرو جمال مهاجم الفريق للاطمئنان على برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

وأدى اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.