رياضة | برشلونة يسخر من أفضل لاعب في العالم بسبب "ميسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يسخر من أفضل لاعب في العالم بسبب "ميسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الإسباني، من النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، بصورة غير مباشرة.

ونشر الحساب الرسمي للبلوجرانا، والموجه باللغة العربية، صورة لليونيل ميسي ويظهر خلالها يد مودريتش، ممسكة بقميص قائد البلوجرانا.

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ووجه حساب البارسا سؤالاً: "محاولة فاشلة لإيقافه؟ أم رغبة جامحة في نيل قطعة من قميص لا يُقدَّر بثمن؟".

والتقطت الصورة خلال المباراة الأخيرة والتي انتهت لصالح البارسا بثلاثية نظيفة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، بمنافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتسببت صورة مودريتش وميسي، في جدل بالصحافة الإسبانية، خاصة الكتالونية كصحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي علقت بـ"الأفضل في العالم والخامس في الترتيب"، إشارة لتتويج مودريتش بجائزة "بالون دور" لعام 2018، وتواجد ميسي في المركز الخامس.