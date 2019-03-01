رياضة | "إكرامي والسولية" يغيبان عن تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إكرامي والسولية" يغيبان عن تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغيب الثنائي شريف إكرامي وعمرو السولية لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الأحمر اليوم الجمعة، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني السولية من ألام في العضلة الأمامية، فيما تعرض إكرامي للإصابة من مزق في عضلة السمانة ليتأكد غيابه عن الفريق لمدة 6 أسابيع.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يقترب من استعادة خدمات وليد سليمان

بدأ وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة، وذلك على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الجمعة، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وأدى سليمان تدريبا بدنيا تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مدرب الأحمالن ثم تدريب جزئي بالكرة.

ويعاني سليمان من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة والتي تعرض لها في مباراة الأهلي أمام شبيبة الساورة بالجزائر في يناير الماضي.

وقطع سليمان شوطا كبيرا من تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي وضعه الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، واقترب من المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

تفاصيل جلسة لاسارتي مع جهازه المعاون في الأهلي

عقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع إليخاندرو مخط احمال الفريق الأحمر، وطارق سليمان مدرب حراس المرمى، قبل انطلاق مران الفريق الصباح اليوم الجمعة، على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

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وحرص لاسارتي خلال هذه الجلسة مع إليخاندرو وسليمان على الاطمئنان على البرنامج البدني لحراس مرمى الفريق، وحالتهم بعد الإصابة التي لحقت بشريف إكرامي في مران الفريق أمس الخميس.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الإثنين المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

لاسارتي يطالب لاعبي الأهلي بعدم الاستهتار أمام بتروجت

حرص الأوروجوياني مارتن سارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة مع لاعبي الفريق الأحمر، قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وطلب لاسارتي من لاعبيه خلال محاضرة اليوم ضرورة التركيز في المباراة المقبلة أمام بتروجت، وعدم الاستهانة بالخصم لمواصلة تحقيق الانتصارات في بطولة الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

عاشور ونجيب يواصلان التأهيل في الأهلي

واصل الثنائي حسام عاشور ومحمد نجيب لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الجمعة، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويؤدي الثنائي برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة حيث يعاني عاشور من شد في منشأ العضلة الأمامية تعرض له خلال مباراة الأهلي أمام حرس الحدود، فيما يخوض نجيب تدريبات تأهيلية بعد خضوعه لعملية في غضروف الركبة أبعدته عن المشاركة مع الفريق منذ سبتمبر الماضي.

وخاض عاشور ونجيب تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، ثم بعض التدريبات تحت إشرف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق الأحمر.

واقترب الثنائي من الانتظام في التدريبات الجماعية بعدما قطعا شوطا كبيرا في تنفيذ البرنامج الذي وضعه خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.