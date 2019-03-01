رياضة | الأهلي يقترب من استعادة خدمات وليد سليمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من استعادة خدمات وليد سليمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة، وذلك على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الجمعة، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وأدى سليمان تدريبا بدنيا تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مدرب الأحمالن ثم تدريب جزئي بالكرة.

ويعاني سليمان من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة والتي تعرض لها في مباراة الأهلي أمام شبيبة الساورة بالجزائر في يناير الماضي.

وقطع سليمان شوطا كبيرا من تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي وضعه الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، واقترب من المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

عاشور ونجيب يواصلان التأهيل في الأهلي واصل الثنائي حسام عاشور ومحمد نجيب لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الجمعة، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة. ويؤدي الثنائي برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة حيث يعاني عاشور من شد في منشأ العضلة الأمامية تعرض له خلال مباراة الأهلي أمام حرس الحدود، فيما يخوض نجيب تدريبات تأهيلية بعد خضوعه لعملية في غضروف الركبة أبعدته عن المشاركة مع الفريق منذ سبتمبر الماضي. وخاض عاشور ونجيب تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، ثم بعض التدريبات تحت إشرف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق الأحمر. واقترب الثنائي من الانتظام في التدريبات الجماعية بعدما قطعا شوطا كبيرا في تنفيذ البرنامج الذي وضعه خالد محمود طبيب الفريق الأحمر. ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. Advertisements إكرامي والسولية يغيبان عن تدريب الأهلي تغيب الثنائي شريف إكرامي وعمرو السولية لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الأحمر اليوم الجمعة، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة. ويعاني السولية من ألام في العضلة الأمامية، فيما تعرض إكرامي للإصابة من مزق في عضلة السمانة ليتأكد غيابه عن الفريق لمدة 6 أسابيع. ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.