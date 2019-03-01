رياضة | مفاجأة.. الأهلي يدرس ضم هداف العالم في 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يدرس ضم هداف العالم في 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو الأهلي، في وضع خطة الانتقالات الصيفية المقبلة مبكرا، من أجل التدعيم بعناصر مميزة، في ظل وجود رغبة قوية من الإدارة للفوز بجميع البطولات في الموسم المقبل.

وتم وضع اسم الجزائري بوغداد بونجاح ضمن 5 لاعبين، مرشحين لتدعيم هجوم الأحمر، لخلافة المغربي وليد أزارو والمحتمل رحيله، بسبب تكرار إصاباته في الفترة الأخيرة، وتراجع مستواه بشكل كبير عن الموسم الماضي.

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ونجح بونجاح في تحقيق رقم تاريخي بعدما تجاوز كل من ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، ونجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، بعد أن تفوق في صدارة هدافي العالم خلال الموسم الماضي 2018.

وكان المهاجم الجزائري، أحد أهم اهتمامات الأهلي والزمالك، قبل انضمامه للنادي القطري، أثناء تواجده مع النجم الساحي التونسي، وتتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، إلا أن مفاوضات السد كانت أفضل لـ"بونجاح" نظرًا للمبلغ المالي الضخم الذي قدمه الفريق القطري لضمه.

جدير بالذكر أن "بونجاح" انتقل للسد موسم 2016/2017، قادمًا من النجم الساحلي التونسي، وتوج العام الماضي بأفضل لاعب في دولة الجزائر.