اونلاين | live7hd| شاهد مباراة الهلال والفيصلي اليوم الجمعة 1-3-2019 | Dawriplus| الأسطورة

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live7hd| شاهد مباراة الهلال والفيصلي اليوم الجمعة 3-1-2019 بث مباشر | الأسطورة

بث مباشر لمباراة الهلال والفيصلي بث مباشر التى تقام اليوم 1-3-2019 في منافسات بطولة الدورى السعودى للمحترفين في اطار مباريات الدور الثانى من البطولة السعودية، ويمكن مشاهدة مباريات اليوم اون لاين من خلال موقع كورة اون فى نقل مباشر لمباراة الهلال مع الفيصلي بدون تقطيع فى منافسات الجولة الثانية والعشرون من البطولة.

live7hd| شاهد مباراة الهلال والفيصلي اليوم الجمعة 3-1-2019 بث مباشر | الأسطورة

ويقدم الخليج 365 خدمة بث مباشر لمباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم اون لاين فى بطولة الدورى السعودى للمحترفين, حيث نتابع مباريات اليوم اون لاين بدون تقطيع فى منافسات الاسبوع الثاني والعشرون, ومن المقرر ان تنقل مباراة الهلال مع الفيصلي لايف على موقع كورة اون في تمام الساعة الخامسة وخمس وثلاثون دقيقة بتوقيت مصر, وفي تمام الساعه السادسة وخمس وثلاثون دقيقة بتوقيت مكه فى بث مباشر.

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live7hd| شاهد مباراة الهلال والفيصلي اليوم الجمعة 3-1-2019 بث مباشر | Dawriplus

موعد مباراة الهلال والفيصلي اليوم

بطولة الدورى السعودى للمحترفين – الجولة 22 .

توقيت الساعة 17:35 بالتوقيت المصرى

توقيت الساعة 18:35 بالتوقيت السعودى