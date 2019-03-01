اونلاين | كورة.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر كورة يوتيوب| الدوري السعودي koora

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كورة.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر كورة يوتيوب| الدوري السعودي koora

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة "ديربي جدة" التي تجمع بين الاهلي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد عبد الشافي والاتحاد المحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم بملعب الجوهرة في قمة مباريات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

كورة.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر كورة يوتيوب| الدوري السعودي koora

ويحتل الاهلي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الـ 15 وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.

كورة.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر كورة يوتيوب| الدوري السعودي koora

مباراة الاهلي والاتحاد يمكن أن نطلق عليها "قمة الأحزان"، بعدما تذوق فريق محمد عبد الشافي مرارة الهزيمة في المباراتين الماضيتين بمسابقة الدوري السعودي أمام النصر والفتح، في حين خسر الاتحاد أمام الهلال في الجولة الماضية بهدفين دون مقابل.

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ويبحث الاتحاد عن تحقيق أول انتصار على ملعب "الجوهرة" بمسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، بعدما حقق 3 انتصارات طوال مشواره جاءت جميعها خارج ملعبه أمام الباطن والقادسية والوحدة.

وكانت إدارة الاتحاد قررت إقالة المدرب الكرواتي سلافن بيليتش، وتعيين المدرب السابق خوسيه لويس سييرا مديراً فنياً لإنقاذ الفريق الذي يواجه خطر الهبوط.

كورة.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر كورة يوتيوب| الدوري السعودي koora

في ذات الصدد، يسعى الهلال لتحقيق الفوز السادس على التوالي بمسابقة الدوري السعودي هذا الموسم لقطع خطوة جديدة نحو حصد اللقب عندما يواجه الفيصلي في الخامسة والنصف مساء اليوم بملعب "جامعة الملك سعود".

كورة.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر كورة يوتيوب| الدوري السعودي koora

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة، بينما يحتل الفيصلي المركز الثامن برصيد 30 نقطة.