انت الان تتابع فيفا: قطر لن تنظم المونديال وحدها في هذه الحالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م
عاد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للحديث عن أن قطر لن تستطيع تنظيم بطولة كأس العالم 2022، حيث خرج رئيس الفيفا اليوم الخميس في تصريحات نقلتها شبكة سكاي نيوز، قائلًا: "من الواضح أن هذه مهمة ليست سهلة، اتخذنا قرارًا بشأن زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 منتخبًا انطلاقًا من نسخة 2026، لكن تطبيق هذا بدءًا من مونديال 2022 سيكون أمرًا مختلفًا.. إذا كانت قناعتنا بأن 48 هو العدد المناسب للمنتخبات، فلما لا نحاول القيام بذلك قبل نسخة 2026؟".
وأضاف إنفانتينو، أن تحقيق مونديال من 48 فريقا، قد يكون "صعبًا" في قطر وحدها، مما يعني أن دولا أخرى مجاورة قد تشارك في تنظيم النسخة المقبلة، أو أن تجربة الـ48 منتخبًا ستطبق بدءا من 2026. واختتم رئيس الفيفا: "ندرس حاليا إمكانية إضافة 16 منتخبًا بجماهيرها وأشياء أخرى كثيرة، وقبل أن نقرر ذلك يجب أن نعرف
وأضاف إنفانتينو، أن تحقيق مونديال من 48 فريقا، قد يكون "صعبًا" في قطر وحدها، مما يعني أن دولا أخرى مجاورة قد تشارك في تنظيم النسخة المقبلة، أو أن تجربة الـ48 منتخبًا ستطبق بدءا من 2026.
واختتم رئيس الفيفا: "ندرس حاليا إمكانية إضافة 16 منتخبًا بجماهيرها وأشياء أخرى كثيرة، وقبل أن نقرر ذلك يجب أن نعرف إذا ما كانت هناك البنيات الأساسية اللازمة".
ولم تكن هذه هي المرة الأولى الذي يخرج فيها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويؤكد عدم قدرة قطر على استضافة كأس العالم، الذي سيقام عام 2022، حيث سبق وأن أكد مشاركة دول عربية وغير عربية في تلك الاستضافة لمحاولة إنجاح تلك البطولة العالمية.
ونالت قطر، حق استضافة كأس العالم 2022 قرب نهاية 2010، وكانت تخطط لاستضافة النهائيات بمشاركة 32 فريقًا.
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