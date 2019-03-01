انت الان تتابع فيفا: قطر لن تنظم المونديال وحدها في هذه الحالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م

عاد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للحديث عن أن قطر لن تستطيع تنظيم بطولة كأس العالم 2022، حيث خرج رئيس الفيفا اليوم الخميس في تصريحات نقلتها شبكة سكاي نيوز، قائلًا: "من الواضح أن هذه مهمة ليست سهلة، اتخذنا قرارًا بشأن زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 منتخبًا انطلاقًا من نسخة 2026، لكن تطبيق هذا بدءًا من مونديال 2022 سيكون أمرًا مختلفًا.. إذا كانت قناعتنا بأن 48 هو العدد المناسب للمنتخبات، فلما لا نحاول القيام بذلك قبل نسخة 2026؟".

وأضاف إنفانتينو، أن تحقيق مونديال من 48 فريقا، قد يكون "صعبًا" في قطر وحدها، مما يعني أن دولا أخرى مجاورة قد تشارك في تنظيم النسخة المقبلة، أو أن تجربة الـ48 منتخبًا ستطبق بدءا من 2026. واختتم رئيس الفيفا: "ندرس حاليا إمكانية إضافة 16 منتخبًا بجماهيرها وأشياء أخرى كثيرة، وقبل أن نقرر ذلك يجب أن نعرف

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