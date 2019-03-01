أحداث الخميس الرياضي.. تغريم ورحيل وصدمة وهجوم ناري

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غرم اتحاد الكرة سيد عبد الحفيظ.. كما رفضت المحكمة الرياضية استئناف سليمان كوليبالي.. فيما فتح محمد عودة النار على لجنة المسابقات بسبب الأهلي

كان يوم أمس الخميس مليئا بالأحداث المثيرة التي هزت الساحة الرياضية، بعضها منتظر وآخر متوقع، وثالث جاء بشكل مفاجئ، من بينها تغريم اتحاد الكرة سيد عبد الحفيظ، كما رفضت المحكمة الرياضية استئناف سليمان كوليبالي على الغرامة، ورد رامي ربيعة على شائعات فسخ تعاقده، وتأكد غياب شريف إكرامي عن الأهلي لمدة 6 أسابيع، وعاد الجونة لطريق الانتصارات، وفتح محمد عودة النار على لجنة المسابقات بسبب الأهلي، كما رحل رانييري عن تدريب فولهام، فيما صدم الاتحاد الأوروبي ريال مدريد قبل مواجهة أياكس، وفيما يلي نستعرض أبرز تلك الأحداث.

اتحاد الكرة يغرم سيد عبد الحفيظ أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن العقوبة التي ستوقع على سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، وذلك بعدما تعرض للطرد في مباراة فريقه أمام الجونة، التي أُقيمت بينهما الأحد الماضي، على استاد الجونة، في إطار الجولة

اتحاد الكرة يغرم سيد عبد الحفيظ

أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن العقوبة التي ستوقع على سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، وذلك بعدما تعرض للطرد في مباراة فريقه أمام الجونة، التي أُقيمت بينهما الأحد الماضي، على استاد الجونة، في إطار الجولة الرابعة والعشرين، من منافسات الدوري الممتاز، وانتهت بفوز المارد الأحمر في اللحظات الأخيرة بهدفين مقابل هدف وحيد، وقال عامر حسين، إن الجبلاية وقع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على مدير الكرة بالأهلي، مع الاستقرار على عدم إيقافه أي مباراة.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، أن القرار يرجع لطرد سيد عبد الحفيظ، في مباراة فريقه أمام الجونة، علمًا بأن سيد عبد الحفيظ، غادر ملعب مواجهة الجونة بعد طرده من قبل جهاد جريشة، حكم مواجهة الفريقين، ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدوري، بسبب اعتراضه على القرارات التحكيمية.

المحكمة الرياضية ترفض استئناف كوليبالي على الغرامة

أكد المستشار حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه تلقى إخطارا اليوم من المحكمة الرياضية الدولية برفض استئناف سليمان كوليبالي لاعب الأهلي السابق الهارب ضد الحكم الصادر بتغريمه نحو مليون و436 ألف دولار لصالح النادي الأهلي.وأشار عبد الرازق إلى أنه بذلك يصبح حكم المحكمة الرياضية نهائيا وباتا، ويكون على كوليبالي أن يدفعه بصفة شخصية أو يدفعه أي ناد يريد التعاقد معه، وأوضح أنه سوف يرسل صورة من الحكم إلى فيفا لتطبيق عقوبة إضافية بعد أن تم إقرار بند تغليظ العقوبات في حالة عدم تنفيذها خلال 30 يوما من صدورها.

ربيعة يرد على شائعات فسخ تعاقده مع الأهلي

رد رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، على الشائعات التي ترددت في الفترة الأخيرة، حول رغبة المارد الأحمر في فسخ تعاقده مع اللاعب نهاية الموسم الجاري.

ونشر رامي ربيعة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورا للتقارير التي أشارت إلى نية فسخ القلعة الحمراء تعاقده، قائلًا: "الحمد لله أنا سليم وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد بيكتب خبر كذب عني".

قبل أن يكتب مجددًا: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"، مع نشره صورة للأخبار والمواقع التي رددت أخبار فسخ تعاقده مع الأهلي، مرجعين ذلك إلى إصابة اللاعب المزمنة.

شريف إكرامي يغيب عن الأهلي لمدة 6 أسابيع

خضع شريف إكرامي، حارس النادي الأهلي، لأشعة الرنين المغناطيسي، بعد أن غادر مران الفريق الجماعي صباح الخميس، بسبب آلام في السمانة، وكشف مصدر بالجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن نتيجة الأشعة أظهرت تمزقا في سمانة حارس الأهلي، وسيغيب لمدة 6 أسابيع، ليتأكد غيابه رسميًا عن مواجهة بتروجت المُقبلة.

الجونة يعود لطريق الانتصارات بالفوز على بتروجت

واصل نادي الجونة صحوته في بطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق الفوز على نظيره بتروجت، بهدفين لهدف، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين، ورفع الفريق الساحلي رصيده إلى 29 نقطة وارتقى إلى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بتروجت عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

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محمد عودة يفتح النار على لجنة المسابقات بسبب الأهلي

ظهر محمد عودة، المدير الفني لنادي بتروجت، منفعلًا، بعد خسارته، أمام الجونة بهدفين لهدف، موجهَا نقده إلى لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بسبب ضغط المباريات، قائلًا خلال ظهوره بعد نهاية المباراة، عبر قناة أون سبورت: "جدول الدوري غير عادل، كان يجب أن يتم تأجيل مباراة الجونة لما بعد مباراة الأهلي ثم نلعب المباراة أثناء فترة التوقف الدولي".

وواصل عودة حديثه، قائلًا: "نلعب مباراة كل 48 ساعة وفرق أخرى تحصل على راحة لأكثر من 10 أيام.. لعبنا أول من أمس مع الداخلية، واليوم أمام الجونة وبعد ذلك سنتوجه لمواجهة الأهلي الإثنين المقبل، لماذا كل هذا الضغط في حين أن الأهلي سيواجهنا وهو يحصل على راحة 10 أيام".

وأضاف المدير الفني لبتروجت، قائلًا: "بعد مباراة الأهلي سنحصل على راحة طويلة لأكثر من 10 أيام، فلماذا لا تتأخر المباراة بعض الأيام حتى نحصل على فرصة للتحضير".

النصر يحقق فوزًا ثمينًا على الشباب في الدوري السعودي

نجح فريق النصر في تحقيق فوز ثمين على مضيفه الشباب، بهدف مقابل لا شيء، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد «الملك فهد الدولي» ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وبهذا الفوز واصل النصر مطاردته للهلال المتصدر برصيد 52 نقطة، بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة، بينما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 40 يحتل بها المركز الثالث في جدول الترتيب.

رسميًا.. رانييري يرحل عن فولهام

أعلن نادي فولهام الإنجليزي إقالة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة وتهديد الفريق بقوة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وجاء ذلك في بيان نشره النادي، قائلًا: "بعد نقاشنا توصلنا مع رانييري إلى أن التغيير هو الأفضل للجميع في الوقت الحالي".

وقال رانييري تعقيبا على البيان: "أنا حقيقة محبط بسبب النتائج الأخيرة ولأننا لم نمكن من استغلال انطلاقتنا الجيدة عند تعييني، أود شكر النادي واللاعبين والجماهير على الدعم الذي حظيت به طوال فترتي في النادي".وقرر شهيد خان رئيس فولهام تعيين سكوت باركر بدلاً منه بصورة مؤقتة لحين التوصل مع اتفاق مع مدير فني آخر يقود المسيرة.

قاسم باشا «تريزيجيه» يودع كأس تركيا

خسر قاسم باشا التركي والمحترف ضمن صفوفه الدولي محمود حسن تريزيجيه، أمام بلدية آكهيسار سبور بهدفين مُقابل هدف في إياب ربع نهائي ضمن منافسات كأس تركيا وبذلك يودع قاسم باشا البطولة بالهزيمة بخمسة أهداف لهدفين في مجموع مباراتي ربع النهائي.

أولمبياكوس كوكا يودع كأس اليونان

خسر فريق أولمبياكوس اليونانى والمحترف ضمن صفوفه الدولى أحمد حسن كوكا أمام لاميا بهدف دون رد فى هزيمة مفاجئة على أرضه ووسط جمهوره فى إياب الدور ربع النهائي ضمن منافسات كأس اليونان وبهذه النتيجة يودع أولمبياكوس البطولة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى مجموع مباراتى ربع النهائى.

الاتحاد الأوروبي يصدم ريال مدريد

قرر الاتحاد الأوروبي "يويفا" إيقاف سيرجيو راموس قائد ريال مدريد مباراتين، بسبب البطاقة الصفراء التي حصل عليها في مباراة أياكس أمستردام بذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، من أجل الإيقاف عن لقاء العودة وإلغاء كل البطاقات الصفراء التي حصل عليها ليبدأ من جديد في ربع النهائي بدون أي بطاقة.

وقال راموس عقب نهاية المواجهة: "سأكون كاذبًا لو قلت بأنني لم أتعمد الحصول على البطاقة الصفراء، لقد كانت النتيجة من صالحنا وكنت أفكر في ذلك"، ثم عاد بعد ذلك، وكتب على حسابه الشخصي بتويتر: "في المباراة هناك العديد من الأحاسيس، عليك اتخاذ القرارات في ثوان، أفضل ما في اليوم هو النتيجة، الأسوأ، هو عدم مشاركتي في الإياب".

ومع تضارب التصريحات، قرر الاتحاد الأوروبي فتح تحقيق في الواقعة، قبل أن يتخذ قراره بالإيقاف لمباراتين ليغيب راموس عن مواجهة الإياب أمام أياكس في دور الـ16، وذهاب ربع النهائي حال تأهل الملكي، بعد إثبات تعمده الحصول على بطاقة صفراء أمام أياكس.