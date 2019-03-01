انت الان تتابع في الـNBA.. فوز لأول مرة منذ 6 أعوام وتألق هاردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أحرز جيمس هاردن 58 نقطة ليقود هيوستون روكتس لتعويض تأخره بفارق 21 نقطة.. فيما وجد جولدن ستيت وريورز صعوبة أمام صاحب الأرض لكنه لم يتأخر بفارق أكثر من 11 نقطة

أحرز دونوفان ميتشل 24 نقطة، ليقود يوتا جاز لإيقاف انتصارات دنفر ناجتس المتتالية عند 5 مباريات بعدما تغلب على مستضيفه 111-104 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لجاز على ناجتس في 3 مباريات بينهما حتى الآن هذا الموسم وحرمه من التقدم لصدارة القسم الغربي بعد هزيمة جولدن ستيت وريورز أمام أورلاندو ماجيك، وتألق كايل كورفر في صفوف جاز وأنهى المباراة مسجلا 22 نقطة، إذ أحرز ست رميات ثلاثية من عشر محاولات، وحافظ جاز على المركز السادس في الغرب برصيد 35 فوزا و26 خسارة.

وسجل كل من ويل بارتون وجامال موراي 21 نقطة لناجتس الذي تلقى الهزيمة الخامسة فقط في 32 مباراة على أرضه هذا الموسم، ويأتي ناجتس في المركز الثاني في الغرب برصيد 42 فوزا و19 هزيمة متأخرا بانتصار واحد عن وريورز الذي خسر 19 مباراة أيضا، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز، اليوم الجمعة. فوز لأول مرة منذ 6 أعوام كما

وسجل كل من ويل بارتون وجامال موراي 21 نقطة لناجتس الذي تلقى الهزيمة الخامسة فقط في 32 مباراة على أرضه هذا الموسم، ويأتي ناجتس في المركز الثاني في الغرب برصيد 42 فوزا و19 هزيمة متأخرا بانتصار واحد عن وريورز الذي خسر 19 مباراة أيضا، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز، اليوم الجمعة.

فوز لأول مرة منذ 6 أعوام

كما فاز أورلاندو ماجيك على ضيفه جولدن ستيت وريورز، للمرة الأولى منذ أكثر من 6 أعوام، عندما تغلب عليه 103-96، وحقق فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، فوزه الأول على الإطلاق في أوكلاهوما سيتي، عندما أوقف 19 هزيمة متتالية بتغلبه 108-104 على ثاندر.

وأحرز جيمس هاردن 58 نقطة ليقود هيوستون روكتس لتعويض تأخره بفارق 21 نقطة، والفوز 121-118 على ضيفه ميامي هيت، ووجد جولدن ستيت وريورز، صعوبة أمام صاحب الأرض، لكنه لم يتأخر بفارق أكثر من 11 نقطة.

وتقدم وريورز لأول مرة في الربع الثالث، ورفع الفارق إلى 13 نقطة في بداية الربع الأخير، وبدا أنه في طريقه للفوز، لكن ماجيك انتفض ليحقق فوزا عزز به فرصته في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012.

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وتقدم ماجيك إلى المركز الثامن في القسم الشرقي برصيد 29 فوزا و34 خسارة، وكان ستيفن كوري الأكثر تسجيلا في صفوف وريورز وله 33 نقطة، وتبعه كلاي طومسون وكازنز ولكل منهما 21 نقطة، لكن الأخير استحوذ على 11 كرة مرتدة، وتراجع وريورز إلى المركز الثاني في الغرب برصيد 43 فوزا و19 هزيمة خلف دنفر ناجتس.

ومنذ انتقال ثاندر إلى أوكلاهوما سيتي وتغيير اسمه من سياتل سوبرسونيكس، لم يخسر أمام سيكسرز، وتحقق أول فوز لسيكسرز على ثاندر منذ 15 نوفمبر 2008، بفضل تألق توبياس هاريس، وبعد بداية متكافئة في أول أربع دقائق، هيمن الفريق الضيف تماما ليتقدم بفارق 16 نقطة في الربع الثاني.

لكن ثاندر، الذي غاب عنه بول جورج بسبب إصابة في الكتف، لم يستسلم وقلص الفارق إلى نقطتين غير أن سيكسرز الذي افتقد جهود جويل إمبيد صمد أمام انتفاضة مستضيفه واستعاد تقدمه سريعا بفارق 11 نقطة.

وكرر ثاندر، محاولاته إلى أن أدرك التعادل قبل أقل من 5 دقائق من نهاية المباراة، لكن سيكسرز تقدم 103-93 قبل دقيقة و42 ثانية من النهاية، وسجل صاحب الأرض 7 نقاط متتالية، لتصبح النتيجة 103-100 قبل 63 ثانية من النهاية.

واستغل سيكسرز انتهاء الأوقات المستقطعة لثاندر ليحافظ على تقدمه ويحقق الفوز، وسجل سيمونز 11 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة، وقدم لزملائه 11 تمريرة حاسمة.

ويملك سيكسرز 40 فوزا في 62 مباراة، إذ يحتل المركز الرابع في القسم الشرقي متأخرا بانتصار واحد عن إنديانا بيسرز الذي تعافى من هزيمتين متتاليتين، ليفوز 122-115 على مينيسوتا تيمبرولفز.

كما حقق راسل وستبروك، 3 أرقام لثاندر بتسجيل 23 نقطة والاستحواذ على 11 كرة مرتدة، بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة، وتوقف رصيد ثاندر صاحب المركز الثالث في الغرب عند 38 فوزا و23 خسارة، بعدما تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي.

وقاد هاردن فريقه روكتس لتعويض تأخره بفارق 21 نقطة في بداية الربع الثالث، والفوز على هيت بعدما سجل 17 نقطة في الربع الأخير، وفشل هيت في الحفاظ على تفوقه كما فعل في مواجهة وريورز، عندما كان متقدما بفارق 24 نقطة.

وعوض روكتس خسارته في ميامي في نهاية العام الماضي، ليتقاسم الفريقان الفوز في المواجهتين هذا الموسم، وحقق روكتس فوزه الرابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 37 انتصارا و25 هزيمة يحتل بها المركز الخامس في القسم الغربي، واستمر هيت في المركز العاشر في الشرق وله 27 فوزا و34 خسارة متأخرا بانتصارين عن ماجيك.

وأحرز كيفن لاف 26 نقطة ليقود كليفلاند كافاليرز للفوز 125-118 على مستضيفه نيويورك نيكس، ويحتل كافاليرز، المركز قبل الأخير في القسم الشرقي برصيد 15 فوزا و47 هزيمة، متقدمًا بانتصارين على نيكس متذيل الترتيب.