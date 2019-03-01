عودة الروح تدفع مانشستر يونايتد للتمسك بسولسكاير

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٠١ مارس ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
بدأت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، التفكير في إعطاء الفرصة للنرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني المؤقت للشياطين الحمر، من أجل تدريب النادي بعقد دائم، لكنه سينتظر إلى نهاية الموسم، حيث ذكرت صحيفة مترو البريطانية أن رؤساء نادي مانشستر يونايتد أصبحوا مستعدين لمنح الفرصة لسولسكاير في تولي مهمة تدريب النادي بعقد دائم، ويعتقد المسئولون أن عودة الروح للشياطين الحمر كان سببها المدرب النرويجي، لذلك أصبحوا يرون المدرب صاحب الـ48 عامًا، الرجل المناسب لهذه المهمة.
كان مانشستر يونايتد متخلفًا عن المربع الذهبي للدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، أما الآن بات على بُعد نقطة وحيدة من الوجود في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وهو هدف إدارة النادي بالوجود في "التشامبيونزليج" الموسم المقبل. وحقق سولسكاير 8 انتصارات متتالية في بدايته مع النادي،
وحقق سولسكاير 8 انتصارات متتالية في بدايته مع النادي، وهو أمر لم ينجح فيه أسطورة النادي السير أليكس فيرجسون كان من ضمنهم الفوز أمام آرسنال، وتشيلسي في الكأس، لذلك يحظى أولي جونار سولسكاير، بدعم كبير من أساطير ونجوم مانشستر يونايتد على رأسهم فيرجسون.
كان قائد مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، قد حذر من تمرد محتمل من جانب جماهير اليونايتد، إذا لم يعين مجلس الإدارة سولسكاير، مدربًا دائمًا في أولد ترافورد، وذلك بعد أن ظهر تأثيره على الشياطين الحمر، عكس فترة البرتغالي جوزيه مورينيو.
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