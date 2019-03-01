انت الان تتابع عودة الروح تدفع مانشستر يونايتد للتمسك بسولسكاير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠١ مارس ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

بدأت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، التفكير في إعطاء الفرصة للنرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني المؤقت للشياطين الحمر، من أجل تدريب النادي بعقد دائم، لكنه سينتظر إلى نهاية الموسم، حيث ذكرت صحيفة مترو البريطانية أن رؤساء نادي مانشستر يونايتد أصبحوا مستعدين لمنح الفرصة لسولسكاير في تولي مهمة تدريب النادي بعقد دائم، ويعتقد المسئولون أن عودة الروح للشياطين الحمر كان سببها المدرب النرويجي، لذلك أصبحوا يرون المدرب صاحب الـ48 عامًا، الرجل المناسب لهذه المهمة.

كان مانشستر يونايتد متخلفًا عن المربع الذهبي للدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، أما الآن بات على بُعد نقطة وحيدة من الوجود في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وهو هدف إدارة النادي بالوجود في "التشامبيونزليج" الموسم المقبل. وحقق سولسكاير 8 انتصارات متتالية في بدايته مع النادي،