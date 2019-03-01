ماذا ننتظر من الجولة الـ29 في «البريميرليج»؟

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يستطيع مانشستر سيتي الذي يواجه اختبارًا أكثر سهولة أن ينتزع صدارة البريميرليج.. من ليفربول لمدة يوم واحد على الأقل حال فوزه على بورنموث.. ليضاعف الضغط على ليفربول

وسط حالة الصراع المحتدم بينهما على صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، يتطلع نادي مانشستر سيتي إلى زيادة الضغط على نظيره ليفربول من خلال انتزاع الصدارة منه لمدة 24 ساعة على الأقل، وذلك حين يحل مانشستر سيتي ضيفًا على بورنموث، غدًا السبت، في المرحلة الـ29 من المسابقة والتي تختتم في اليوم التالي بلقاء ديربي الميرسيسايد بين إيفرتون وليفربول، وعلى مدى المراحل الـ10 المتبقية من المسابقة هذا الموسم، قد يتبادل الريدز والسيتي التربع على صدارة البريميرليج من أسبوع لآخر.

ويستطيع مانشستر سيتي الذي يواجه اختبارًا أكثر سهولة أن ينتزع صدارة المسابقة بفارق نقطتين، عن ليفربول لمدة يوم واحد على الأقل حال فوزه على بورنموث، ليضاعف الضغط على ليفربول الذي يواجه اختبارًا صعبًا أمام مضيفه وجاره إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد. ويتطلع ليفربول إلى استعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب

ويستطيع مانشستر سيتي الذي يواجه اختبارًا أكثر سهولة أن ينتزع صدارة المسابقة بفارق نقطتين، عن ليفربول لمدة يوم واحد على الأقل حال فوزه على بورنموث، ليضاعف الضغط على ليفربول الذي يواجه اختبارًا صعبًا أمام مضيفه وجاره إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد. ويتطلع ليفربول إلى استعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ 1990 ولكن نجاح مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، في انتزاع الصدارة غدا قد يضاعف من الضغوط الواقعة على ليفربول ومديره الفني الألماني يورجن كلوب. وتغلب مانشستر سيتي على وست هام (1-0) أمس الأول الأربعاء، فيما اكتسح ليفربول فريق واتفورد بخماسية نظيفة في نفس اليوم. وقال البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، إن الفريق يحتاج فقط إلى التركيز في الشيء الذي يجيده وهو الفوز بالمباريات، وأوضح: "نحتاج فقط للتركيز على أنفسنا، جدول المسابقة صعب للغاية. نخوض كل البطولات المتاحة هذا الموسم، ونقدم أداءً جيدًا ونحقق الفوز، ولهذا نحتاج إلى مواصلة هذا". وافتقد مانشستر سيتي في مباراة وست هام، جهود لاعب خط وسطه فيرناندينيو للإصابة، مما أفقد الفريق الانسيابية في الأداء، ولكن دي بروين أوضح أن النتيجة هي الشيء المهم، قائلا: "الأداء كان جيدًا. أعلم ان الجماهير تنتظر منا الفوز في كل مباراة (5-0)، ولكننا لا نبالي بهذا. أهم شيء هو صناعة الفرص". معنويات مرتفعة

ورد ليفربول على الانتقادات التي واجهها مؤخرا بشأن مستواه، حيث حقق الفريق فوزًا ساحقًا على واتفورد بفضل ثنائية من ساديو ماني وأخرى من فيرجيل فان ديك. ومع غياب البرازيلي روبرتو فيرمينو للإصابة، لعب ماني في قلب هجوم ليفربول، وأوضح ماني أن الفريق سيخوض لقاء إيفرتون بمعنويات عالية، قائلا: "الفوز يمنحنا ثقة أكبر. نعلم أن اللعب أمام إيفرتون ليس سهلا على الإطلاق. ولكننا فريق كبير واعتدنا مثل هذه النوعية من المباريات. سنحل ضيفا على إيفرتون ونحاول بذل كل ما بوسعنا للفوز بالمباراة". Advertisements وقال كلوب إن ليفربول سيحاول تكرار الأداء الرائع الذي قدمه أمام واتفورد، وأوضح: "لدينا 69 نقطة وكان من الممكن أن نحصد 75 نقطة، ولكننا نقدم موسمًا جيدًا بالفعل. لنستمتع بمسيرتنا في البطولة ونرى إلى أين ستأخذنا". وأضاف كلوب: "نحاول أن نقدم مثل هذا الأداء في كل مباراة نخوضها، ولكننا الآن سنحل ضيفا على إيفرتون. لن يقدموا لنا الهدايا. سنحاول تقديم نفس الأداء القوي وتحقيق الفوز ونتمنى أن يثمر هذا". صراع دوري الأبطال

وبعيدا عن الصراع الدائر بين ليفربول ومانشستر سيتي على الصدارة، يشتعل الصراع بين 4 فرق على المركزين الثالث والرابع المؤهلين أيضا لدوري أبطال أوروبا، إذ يحتل توتنهام المركز الثالث بفارق 7 نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز السادس وتتبقى لتشيلسي مباراة مؤجلة. ومني توتنهام بهزيمتين متتاليتين في المرحلتين الماضيتين، ليتسع الفارق الذي يفصل الفريق عن ليفربول المتصدر إلى 9 نقاط، ويواجه توتنهام اختبارًا صعبًا للغاية في افتتاح المرحلة، غدا السبت، حيث يستضيف أرسنال صاحب المركز الرابع في ديربي لندني مثير. ومع اقتصار الفارق بين الفريقين في جدول المسابقة على 4 نقاط، تحظى مباراة الغد بأهمية أكبر من نسخ سابقة للديربي بين الفريقين. وقال ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لتوتنهام: "الأمر الآن يتعلق بقدرة الفريق على الاحتفاظ بهدوئه... الهزيمتان لن يكون لهما أي أثر على تقييمي للاعبين. نحتاج إلى تشجيع اللاعبين ودعمهم وإعدادهم من أجل المنافسة في مباراة السبت لأنه الشيء الأكثر أهمية الآن". وإذا حقق أرسنال الفوز غدا، سيقلص الفارق مع توتنهام إلى نقطة واحدة وقد يوسع الفارق مع مانشستر يونايتد الذي يستضيف ساوثهمبتون غدًا. ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال. وفي باقي مباريات المرحلة، يلتقي بيرنلي مع كريستال بالاس وولفرهامبتون مع كارديف سيتي وبرايتون مع هيدرسفيلد تاون وويستهام مع نيوكاسل، غدا السبت، ويتواجه واتفورد مع ليستر سيتي وفولهام مع تشيلسي، بعد غد الأحد.

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