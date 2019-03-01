انت الان تتابع علي فرج إلى نصف نهائي بطولة العالم للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠١ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص

تأهل علي فرج، المصنف الأول عالميًا، للدور نصف النهائي من منافسات الفردي رجال، ببطولة العالم للإسكواش، المقامة حاليًا بولاية شيكاغو الأمريكية، التي تستمر حتى 2 مارس الجاري، وفاز فرج على النيوزيلاندي بول كول بنتيجة (3-1) من الأشواط، بواقع (11-8، 11-7، 4-11، 11-1)، في لقاء استمر لمدة 57 دقيقة، وحجز علي فرج مقعداً ثالثاً لمصر بدور الـ4 من عمر البطولة، بعدما صعد أمس للمربع الذهبي، كل من طارق مؤمن، ومحمد الشوربجي، علمًا بأن مجموع جوائز هذه النسخة من بطولة العالم، يصل إلى مليون دولار، مقسمة بالتساوي على منافسات الرجال والسيدات.

كان محمد الشوربجي، المصنف الثاني عالميًا بالإسكواش، قد نجح في الصعود لدور النصف النهائي، عقب تغلبه على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3-1 من الأشواط بواقع 5-11، 11-7، 11-6، 11-6 لصالح الشوربجي، ليحجز مقعداً له بدور الـ4 من عمر البطولة. كما تأهل طارق مؤمن إلى نصف النهائي، وذلك بعدما تغلب على

كان محمد الشوربجي، المصنف الثاني عالميًا بالإسكواش، قد نجح في الصعود لدور النصف النهائي، عقب تغلبه على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3-1 من الأشواط بواقع 5-11، 11-7، 11-6، 11-6 لصالح الشوربجي، ليحجز مقعداً له بدور الـ4 من عمر البطولة.



كما تأهل طارق مؤمن إلى نصف النهائي، وذلك بعدما تغلب على مواطنه مروان الشوربجي بنتيجة (3-0) من الأشواط، جاءت بواقع 11-5، 11-4، 11-6 في إطار ربع النهائي.



وفي منافسات الفردي سيدات استطاعت نور الطيب بلوغ نصف نهائي البطولة، بعدما تغلبت على لاعبة هونج كونج بنتيجة (3-0) من الأشواط في إطار دور الـ8، كما حجزت رنيم الوليلي، المصنفة الأولى سيدات، مقعداً بالدور نصف النهائي، وذلك بعدها فازت على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة (3-1) من الأشواط، بواقع 11-4، 6-11، 11-4، 11-5 في الدور ربع النهائي.