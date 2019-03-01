انت الان تتابع بروينز يوقف سلسلة الانتصارات المتتالية لـ«لايتنينج» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠١ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص

أوقف بوسطن بروينز انتصارات تامبا باي لايتنينج عند 10 مباريات متتالية وتغلب على ضيفه 4-1 في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، وافتتح جيك ديبراسك التسجيل لصاحب الأرض في الشوط الثاني ثم أضاف بروينز ثلاثة أهداف في غضون دقيقتين في الشوط الثالث، وضاعف نويل أكياري الفارق أولا ثم جعل باتريس برجيرون النتيجة 3-صفر قبل أن يكمل براد مارشان أهداف بروينز، وقلص أنطوني سيريلي الفارق للايتنينج قبل نحو ست دقائق من النهاية، ورغم الهزيمة يحلق لايتنينج في صدارة القسم الشرقي برصيد 102 نقطة متقدما بفارق 17 نقطة على بروينز صاحب المركز الثاني.

وسحق نيويورك أيلاندرز ضيفه تورونتو مابل ليفز 6-1 وفاز إدمونتون أويلرز 4-2 على أوتاوا سيناتورز، واحتاج كولومبوس بلو جاكتس إلى وقت إضافي للانتصار 4-3 على فيلادلفيا فلايرز، وتغلب أريزونا كايوتس 5-2 على فانكوفر كانوكس، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز، اليوم الجمعة. وكان كالجاري فليمز قد عزز صدارته للقسم