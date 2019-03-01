انت الان تتابع «المنظمة لأمم إفريقيا» تعلن أسماء رؤساء المجموعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٠١ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ ص

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 20 يوليو المقبل، أسماء رؤساء المجموعات، حيث تم اختيار عامر حسين (رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة) لرئاسة مجموعة الإسكندرية، بينما اختارت اللجنة عز الدين أحمد رئيسا لمجموعة السويس، وسيعاونه محمد خروشة ومحمد صيام، أما في منطقة الإسماعيلية، فقد قررت اللجنة اختيار محمد شيحة لرئاسة المجموعة، في حين اختارت اللجنة وليد مهدي لرئاسة مجموعة الدفاع الجوي، ومحمد يس وطارق حسن عمار لرئاسة مجموعة بورسعيد.

ويستعد المنتخب الوطني الأول لخوض معسكر مغلق يوم 18 مارس الجاري للاستعداد لمواجهة النيجر بتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي حظيت مصر بشرف تنظيمها، بعد سحبها من الكاميرون لعدم جاهزيتها لاستضافة البطولة واعتذار المغرب، وحصلت مصر على تنظيم البطولة بعدما حصدت 16 صوتًا، مقابل صوت وحيد لصالح ملف