انت الان تتابع طلعت يوسف: جروس قد يرحل عن الزمالك في هذه الحالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ ص

أكد طلعت يوسف، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، أن خسارة فريق الزمالك أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، قد تطيح بالسويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض من منصبه، مشيرًا إلى أن تصريحات رئيس النادي بشأن بقاء المدرب حتى نهاية عقده تحتمل عدم التنفيذ في بعض المواقف ومنها الخروج من بطولة الكونفدرالية، علمًا بأن الزمالك سيحل ضيفًا على نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، علمًا بأن فريق الزمالك يتذيل المجموعة الرابعة برصيد نقطتين.

وتحدث يوسف، خلال تصريحاته تليفزيونية، بحلقة الخميس، من برنامج «ملعب ON»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على قناة ON sport، عن المنافسة في بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الموسم الحالي «فريد» ولم يمر على الكرة المصرية من قبل، نظرًا لصعوبته على جميع الفريق المشاركة فيه سواء

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