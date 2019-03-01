شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يخوض تدريبات خفيفة بالكرة خلال مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
خاض وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الجمعة، تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق وذلك في إطار برنامج اللاعب التأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.
وكان وليد سليمان قد قطع خطوات جيدة في مشواره التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته والتي تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة الجزائري التي أقيمت في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت الاثنين المقبل على ملعب بتروسبورت في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الممتاز.
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