شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يجتمع مع لاعبي الأهلي قبل المران والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.
وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة بتروجت المقرر لها مساء الاثنين المقبل في الجولة 26 من منافسات الدوري الممتاز.
وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة بتروجت التي يسعي فيها الفريق لمواصلة الانتصارات في الدوري بعد الفوز مؤخرًا على الجونة 2-1.
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