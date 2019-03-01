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تأهيل حسام عاشور ومحمد نجيب في مران الأهلي

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

واصل حسام عاشور ومحمد نجيب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

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ويعاني «عاشور» من الإصابة في منشآ العضلة الأمامية، في حين يعاني «نجيب» من إصابة في الركبة.

وخاض الثنائي تدريبات تأهيلية في الجيم وأعقبها تدريبات الجري حول الملعب بجانب خضوعهما لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت المقرر لها الاثنين المقبل في الجولة 26 من منافسات الدوري الممتاز.

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