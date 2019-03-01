اخبار الرياضه

أمير مرتضى يكشف مدة غياب مصطفى فتحي عن الزمالك

0 نشر
عمرو عتريس 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يكشف مدة غياب مصطفى فتحي عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن موعد عودة مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأبيض من ألمانيا، وكذلك مدة غيابه عن الملاعب.

وقال المشرف على الكرة إن مصطفى فتحي يعود اليوم الجمعة من ألمانيا، بصبحة محمد أسامة، طبيب الفريق، وذلك بعد إجراء عملية تثقيب وتهذيب للسطح المفصلي للركبة بواسطه المنظار الجراحي.

وأوضح أمير مرتضى أن نتائج الفحوصات أظهرت سلامة الغضاريف والأربطة الداخلية والخارجية للركبة تماماً، وسيغيب اللاعب من ٨ إلى ١٢ أسبوع عن الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى يكشف مدة غياب مصطفى فتحي عن الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا