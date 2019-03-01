شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يكشف مدة غياب مصطفى فتحي عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن موعد عودة مصطفى فتحي، لاعب الفريق الأبيض من ألمانيا، وكذلك مدة غيابه عن الملاعب.

وقال المشرف على الكرة إن مصطفى فتحي يعود اليوم الجمعة من ألمانيا، بصبحة محمد أسامة، طبيب الفريق، وذلك بعد إجراء عملية تثقيب وتهذيب للسطح المفصلي للركبة بواسطه المنظار الجراحي.

وأوضح أمير مرتضى أن نتائج الفحوصات أظهرت سلامة الغضاريف والأربطة الداخلية والخارجية للركبة تماماً، وسيغيب اللاعب من ٨ إلى ١٢ أسبوع عن الفريق.