شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية في أنجولا تنهي ترتيبات استقبال بعثة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أيمن حافظ، المنسق العام لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، إن السفارة المصرية في أنجولا، أنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال بعثة الفريق، والتي تغادر القاهرة عصر اليوم.

وقام القنصل المصري أبوبكر الأشرفي، باستقبال الثنائي أيمن حافظ، ومحمد بدر، المسؤول المالي بالنادي، بمقر السفارة، الأربعاء، في وجود السفير المصري خالد عبدالرحمن، ومحمد كمال، الملحق الإداري، وإيهاب أحمد.

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وحرص مسؤولو السفارة المصرية على طمأنة أيمن حافظ على إنهاء كافة التجهيزات الخاصة باستقبال بعثة الزمالك.

وكان أيمن حافظ ومعه محمد بدر سافرا إلى أنجولا قبل بعثة الفريق لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بفندق الإقامة.

ومن المقرر أن تغاد بعثة الزمالك اليوم الجمعة في الرابعة عصر على متن طائر خاصة، ويترأس البعثة إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة والقائم بمهام أمين الصندوق.