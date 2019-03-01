شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير إلى أنجولا عصر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي في تمام العاشرة والنصف صباح اليوم الجمعة، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق بترو أتلتيكو الأنجولي، في الجولة الرابعة لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق مطار القاهرة في الرابعة عصرًا، على متن طائرة خاصة إلى أنجولا، ويترأس البعثة إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة والقائم بمهام أمين الصندوق.