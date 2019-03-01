شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستسافر اليوم الجمعة، متجهة إلى أنجولا، لخوض مباراة بترو أتلتيكو في الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية، والتي ستقام الأحد المقبل. وضمت قائمة الزمالك التي أعلنها جروس لمواجهة بترو أتليتكو كلا من: Advertisements في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش» وعماد السيد وعمر صلاح في خط الدفاع: محمد عبدالسلام ومحمد عبدالغني وحازم إمام وحمدي النقاز وبهاء مجدي وعبدالله جمعة ومحمود حمدي الونش في خط الوسط: يوسف أوباما وفرجاني ساسي وأيمن حفني ومحمود عبدالعزيز وإبراهيم حسن وأحمد مدبولي ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو في خط الهجوم: عمر السعيد وحميد أحداد وخالد بوطيب

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