رياضة | بعثة الزمالك تطير اليوم إلى أنجولا استعدادا لبترو أتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الزمالك تطير اليوم إلى أنجولا استعدادا لبترو أتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغادر بعثة فريق الزمالك في الرابعة عصر اليوم الجمعة مطار القاهرة على متن طائرة خاصة متوجهة إلى أنجولا استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي بالعاصمة لواندا.

ويلتقي الزمالك مع بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكان جروس المدير الفني للزمالك قد أعلن عن قائمة الأبيض استعدادا للقاء الأحد المقبل، وجاءت كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح .

خط الدفاع: حمدي النقاز وحازم إمام ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وبهاء مجدي وعبد الله جمعة.

خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن وفرجاني ساسي وأحمد مصطفى زيزو وإبراهيم حسن وأيمن حفني وأحمد مدبولى ويوسف أوباما

خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب وحميد أحداد

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