رياضة | مانشستر يونايتد يصارع يوفنتوس والسيتي وليفربول على خليفة "رونالدو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يصارع يوفنتوس والسيتي وليفربول على خليفة "رونالدو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، في اتخاذ خطوات جادة للتعاقد مع النجم البرتغالى الشاب جواو فيليكس، مهاجم نادى بنفيكا البرتغالى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن مسؤولى مانشستر يونايتد سيعقدون اجتماعات خلال الفترة المقبلة، مع البرتغالى خورخى مينديز وكيل أعمال اللاعب، من أجل التفاوض حول التعاقد مع جواو فيليكس الصيف المقبل.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك عدة أندية ترغب فى ضم اللاعب أبرزهم، ليفربول ويوفنتوس الإيطالى ومانشستر سيتى.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن نادى بنفيكا يرغب فى الحصول على 105 ملايين يورو مقابل التخلى عن اللاعب، الذى يعد أكبر موهبة برتغالية ظهرت منذ كريستيانو رونالدو مهاجم نادى يوفنتوس.

ولعب فيليكس صاحب الـ19 عامًا، 15 مباراة مع بنفيكا البرتغالى فى الموسم الحالى سجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف.