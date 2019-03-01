اونلاين | ديربي جدة| مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر اليوم الجمعة 1 مارس في الدوري السعودي| Dawri Plus

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديربي جدة| مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر اليوم الجمعة 1 مارس في الدوري السعودي| Dawri Plus والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ديربي جدة| مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر اليوم الجمعة 1 مارس في الدوري السعودي| Dawri Plus

يلتقي نادي أهلي جدة غريمه اتحاد جدة، مساء اليوم الجمعة، في قمة الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لموسم 2018-2019.

ديربي جدة| مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر اليوم الجمعة 1 مارس في الدوري السعودي| Dawri Plus

وينطلق ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء توقيت القاهرة، وسيتم بث اللقاء عبر قناة ksa sport، بتعليق فهد العتيبي وسمير المعيرفي، وعلى دوري بلس بتعليق حمّاد العنزي.

ديربي جدة| مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر اليوم الجمعة 1 مارس في الدوري السعودي| Dawri Plus

ويبحث الاتحاد عن أول انتصار في الدوري في مدينة جدة هذا الموسم، بعدما اكتفى بتذوق طعم الفوز ثلاث مرات فقط في 21 مباراة، وكلها خارج الأرض أمام الباطن والقادسية والوحدة.

ديربي جدة| مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر اليوم الجمعة 1 مارس في الدوري السعودي| Dawri Plus

Advertisements

ويتسلح الأهلي بتفوقه تاريخيًا على جاره الاتحاد، حيث التقى الفريقان في 32 مناسبة، قبل لقاء اليوم، واستطاع الأهلي الفوز في 17 مواجهة، بينما فاز الاتحاد في 9 مباريات، وحسم التعادل سبع مباريات.

ديربي جدة| مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر اليوم الجمعة 1 مارس في الدوري السعودي| Dawri Plus

وأحرز لاعبو الأهلي 59 هدفًا في مرمى اتحاد جدة، بينما سجل لاعبو الاتحاد 37 هدفًا في شباك الأهلي.

ديربي جدة| مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر اليوم الجمعة 1 مارس في الدوري السعودي| Dawri Plus

ويحتل الاتحاد المركز الـ 15، وقبل الأخير برصيد 15 نقطة، قبل 9 جولات على من النهاية.

ديربي جدة| مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر اليوم الجمعة 1 مارس في الدوري السعودي| Dawri Plus

وعلى الجانب الآخر، يسعى الأهلي لتعويض الخسارة في آخر جولتين أمام النصر والفتح، حيث يتراجع إلى المركز الخامس برصيد 36 نقطة وبفارق 16 نقطة عن الهلال بعد 21 جولة.