الان تتابع «قمة الأحزان» تتجدد بين الأهلي والاتحاد فى الدوري السعودي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:
يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة “ديربي جدة” التي تجمع بين الاهلي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد عبد الشافي والاتحاد المحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم بملعب الجوهرة في قمة مباريات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري السعودي.
ويحتل الاهلي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الـ 15 وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.
مباراة الاهلي والاتحاد يمكن أن نطلق عليها “قمة الأحزان”، بعدما تذوق الاهلي مرارة الهزيمة في المباراتين الماضيتين بمسابقة الدوري السعودي أمام النصر والفتح، في حين خسر الاتحاد أمام الهلال في الجولة الماضية بهدفين دون مقابل.
ويبحث الاتحاد عن تحقيق أول انتصار على ملعب الجوهرة بمسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، بعدما حقق 3 انتصارات طوال مشواره جاءت جميعها خارج ملعبه أمام الباطن والقادسية والوحدة.
وكانت إدارة الاتحاد قررت إقالة المدرب الكرواتي سلافن بيليتش، وتعيين المدرب السابق خوسيه لويس سييرا مديراً فنياً لإنقاذ الفريق الذي يواجه خطر الهبوط.
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